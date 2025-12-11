  • USD: 42,53 - 42,61
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Uzaklaştırma Kararına Kızdı! Evi Ateşe Verdi...

Bağlar ilçesinde bir süredir geçimsizlik yaşadığı eşinin kendisine uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrenen M.K., evini ateşe verdi. Çıkan yangında dumanlardan etkilenen M.K. hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 11.12.2025 - 20:41 Güncelleme: 11.12.2025 - 20:47 / Editör: Muhammed Çınık
Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Mahallesi 1209'uncu sokaktaki bir sitede meydana geldi.

KARARA TEPKİ OLARAK EVİNİ ATEŞE VERDİ

Bir süredir geçimsizlik yaşadığı eşinin kendisine uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrenen M.K. isimli erkek, 9 katlı apartmanın 1'inci katındaki evine gelerek ateşe verdi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KENDİ ÇIKARDIĞI YANGINDAN ETKİLENDİ

Evi ateşe veren M.K. dumandan etkilendi.

M.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.