Kocaeli'de Öğretmene Cinsel İstismar Suçundan 130 Yıl Hapis!
Kartepe ilçesinde 45 yaşındaki sınıf öğretmeni Mahir Aralp, 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada, 130 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kocaeli'nin Kartepe İstasyon Mahallesi'ndeki özel okulda sınıf öğretmeni olan Mahir Aralp, iddialara göre, 2023-2024 yıllarında 6 kız öğrenciye farklı zamanlarda cinsel istismarda bulundu.
Şikayet üzerine 7 Ocak'ta gözaltına alınan Aralp, tutuklandı.
204 YIL HAPİS İSTENDİ
Hazırlanan iddianamenin ardından Mahir Aralp hakkında, '12 yaşından küçük 6 çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan 84 yıl 6 aydan, 204 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Tutuklu sanık Aralp, davanın bugün görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.
Duruşmada, taraf avukatları ve mağdur çocukların aileleri de hazır bulundu.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Aileler şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın indirim uygulanmaksızın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
Sanık Mahir Aralp ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddedip, beraatini talep etti. Sanık avukatları ise sanığın tahliyesini ve beraatini talep ederek okulda keşif yapılmasını istedi.
130 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkeme heyeti tarafları dinledikten sonra kararını açıkladı.
Heyet, sanığı 130 yıl hapse çarptırdı. Mahkemede karar okunduğu sırada mağdur aileleri verilen cezayı alkışladı.
Sanık, 'Tehdit' suçundan ise beraat etti.
