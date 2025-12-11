Kadın Sürücü Trafikte Dehşet Saçtı!

Başakşehir'de iki kadın sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, kadınlardan biri diğer sürücünün aracına tekme ve yumruk attı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Başakşehir'de iki kadın arasında trafikte yol verme nedeniyle sözlü tartışma yaşandı.Tartışmanın büyümesiyle kadınlardan biri diğer aracın kapısına tekme ve yumruk atarak zarar verdi.Yaşanan kavga anları çevredeki cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.Görüntülerde, bir kadının diğer aracın kapısını tekmelediği, çevredekilerin ise olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.