  • USD: 42,42 - 42,49
  • EURO: 49,27 - 49,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Uludağ'da yoğun kar! 5 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da 2 gündür etkili olan kar yağışı bugün de aralıklarla sürüyor. Bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Ekleme: 1.12.2025 - 12:31 Güncelleme: 1.12.2025 - 12:36 / Editör: Fehmi Öztürk
Uludağ'da yoğun kar! 5 santimetreye ulaştıTatilcilerin ‘beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, önceki gün sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı. 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışıyla yerler beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı da 5 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek ise 1 derece olarak ölçüldüğü bölgede kar yağışı akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edecek.

Uludağ'da hafta boyunca ise kar yağışı beklenmiyor.