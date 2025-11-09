En Uzun Menzilli Araç Tanıtıldı...

Tesla'nın Çin bölümü, Model Y'nin şimdiye kadarki en uzun menzile sahip versiyonunu piyasaya sürdü. Yeni model, arkadan itişli yapısını korurken, menzil ve performansı bir arada sunarak Model Y serisinde çıtayı yükseltiyor.Yeni Model Y'yi rekor menzile taşıyan temel değişiklik, kullanılan batarya oldu. Araçta standart lityum-demir-fosfat (LFP) yerine, daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip LG üretimi 78.4 kWh'lık nikel-manganez-kobalt (NMC) batarya paketine yer verildi. Normalde NMC batarya daha pahalı dört tekerlekten çekişli versiyonlarda kullanılıyor.Bataryada yapılan değişim aracın menzilini CLTC ölçüm standardına göre 821 kilometreye kadar çıkararak yeni bir rekorun kapısını araladı. Karşılaştırma yapmak gerekirse; Çin'de satılan en uygun fiyatlı Model Y 593 kilometre menzil sunarken, aynı NMC bataryayı kullanan çift motorlu versiyon 750 kilometreye kadar yol yapabiliyor.Yeni uzun menzilli modelin fiyatı 288.500 yuan, yani 40.500 dolar seviyesinde. Batarya değişimi yalnızca menzili artırmakla kalmamış, performansı da iyileştirmiş görünüyor. Tesla her zamanki gibi güç değerlerini tam olarak açıklamasa da, yeni versiyonun 0-100 km/s hızlanması 5.9 saniyeden 5.6 saniyeye inmiş. Maksimum hızın ise 201 km/s olduğu ifade ediliyor. - Kaynak: donanimhaber.com