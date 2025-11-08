Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli'ndeki yangına ilişkin açıklama: Birimlerimiz soruşturmalarına başlamıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Dilovası'ndaki bir fabrikada meydana gelen yangına ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, "Yangınla alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz soruşturmalarına başlamıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir depoda meydana gelen yangında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yangınla alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz soruşturmalarına başlamıştır. Yangında vefat eden kardeşlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum.' açıklamasında bulundu.