Bakan Işıkhan'dan net mesaj! 'Kimin ihmali varsa adalet önünde hesap verecek'

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da, henüz bilinmeyen sebeple 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı.Çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.Kocaeli'ndeki parfüm de dosundaki yangınla ilgili olarak açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili başmüfettiş görevlendirildiğini ve süreci takip ettiklerini bildirdi.Vedat Işıkhan, meydana gelen yangına ilişkin başmüfettiş görevlendirildiğini ve süreci takip ettiklerini bildirerek,“Kimin ihmali, kusuru varsa bu konuda gerekli işlem yapılacaktır. Kimin ihmali varsa adalet önünde hesap verecek." dedi.