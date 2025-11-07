Trump'tan Budapeşte zirvesi mesajı: Putin ile görüşecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra uluslararası gündem de ele alındı. Trump, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılması planlanan ancak iptal edilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesine de değindi. Olumlu mesajlar veren Trump, “Önceki görüşmeyi bir sonuç alınamayacağını düşündüğüm için iptal etmiştim. Ancak bu gerçekleşecekse Budapeşte’de olmasını isterim.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Macaristan Başbakanı Orban'ı, Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı. Trump, Orban ve beraberindeki heyetle Beyaz Saray'da öğle yemeğinde bir araya geldi.'PUTİN İLE GÖRÜŞMEK İSTERİM'ABD Başkanı Trump, 'Budapeşte'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmek isterim. Önceki görüşmeyi bir sonuç elde etmeyeceğimizi düşündüğüm için iptal etmiştim. Ancak bu gerçekleşecekse Budapeşte'de olmasını isterim' dedi.ORBAN İLE OCAK AYINDAN BU YANA İLK İKİLİ GÖRÜŞMEOrban, ocak ayında geldiği Washington'da Trump ile bir araya gelmişti. Trump, iyi anlaştığı liderlerden olan ve Avrupa'da çeşitli konularda birlikte hareket ettiği Orban ile ocaktaki görüşmeden bu yana ilk kez ikili görüşme gerçekleştirdi.Trump, Gazze'de ateşkese ilişkin anlaşmanın Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde imzalanmasından sonra, Ukrayna'da ateşkes sağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşeceğini duyurmuş, ancak daha sonra bu görüşmenin iptal edildiğini açıklamıştı.