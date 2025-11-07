New York Times'tan dikkat çeken analiz! 'Vazgeçilmez Erdoğan'

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump ile görüşmesine değinerek, Batı ile geliştirdiği dış politika ortaklıklarının hem kendi siyasi gücünü pekiştirdiğine hem de Türk ekonomisine önemli bir nefes alma alanı sağladığına vurgu yaptı.Gazetenin analizine göre, Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı ile verdiği ortak fotoğraflar, Ankara açısından diplomatik olduğu kadar sembolik bir önem de taşıyor. New York Times, bu karelerin 'ülke içine güçlü bir mesaj' gönderdiğini ve Başkan Erdoğan için adeta 'özel bir ödül' anlamı taşıdığını belirtiyor. Geçtiğimiz hafta Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Britanya Başbakanı Keir Starmer ile tokalaşırken çekilen fotoğraflar da aynı etkiyi yaratmış durumda. Dünya, Erdoğan gibi işe yarar güçlü adamlarla iş yapmayı tercih ediyor.New York Times'a göre, Erdoğan'ın Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik işgalinden bu yana sürdürdüğü diplomatik denge politikası, Türkiye'yi bölgesel bir denge unsuru haline getirdi. Ankara, hem Moskova hem Kiev'le iletişim kanallarını açık tutarken, Batı hükümetleriyle de işbirliğini derinleştirdi. Türk savunma şirketleri bu süreçte Ukrayna'nın en önemli tedarikçileri arasında yer aldı.Ukrayna'daki savaşın ardından Avrupa'nın savunma kapasitesini artırma çabalarının hızlandığını vurgulayan gazete, bu süreçte Türkiye'nin kilit bir rol üstlendiğini ifade etti. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Haziran ayında Türkiye'nin AB'nin yeni SAFE savunma girişimine dahil edildiğini açıklamasının Ankara açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu yazdı. Bu sayede Türkiye, Avrupa savunma fonlarına ve ortak tedarik programlarına erişim hakkı kazandı.Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'ın Ankara ziyaretinde Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı satışını resmileştirdiğini hatırlatan New York Times, birkaç gün sonra Almanya Şansölyesi Merz'in de Türkiye'ye gelerek 'iyi ve derinleşmiş bir ortaklığın alternatifi yok' ifadesine yer verdi.Gazete, Güney Kafkasya'da ticaret ve ulaşım açısından Avrupa için hayati öneme sahip bir koridorda, artık birçok Avrupa ülkesinin Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı bir barışa ulaşmada en etkili arabulucu olarak Türkiye'yi gördüğünü yazdı.New York Times, çıkar odaklı bir ABD, saldırgan bir Rusya ve kırılgan bir Orta Doğu ve Avrupa'nın önceliğinin ise savunma olduğuna yer vererek, Türkiye'nin çatışma bölgelerine yakınlığı, askeri kapasitesi ve büyüyen savunma sanayisiyle stratejik olarak vazgeçilmez bir ülke olduğunu ifade etti.