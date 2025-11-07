Gram altın 10 bin lira olacak! İslam Memiş yatırımcıya tarih verdi

Kripto para piyasasında yatırımcının telaş içinde olmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Memiş,' 11,800 pozisyonundan ben de alım yapmıştım. Yıl sonuna kadar manipülasyon piyasasının devam edeceğini sık sık söylüyorum. Altın, gümüş tarafında bir sakinlik var, şimdi Bitcoin tarafında bir soygun var. Bütün arkadaşlar rahat olsun çünkü elimizde olmayan şeyler. Piyasada bütün güç sisteme geçti. Yatırımcılar kendi yanlış tercihi gibi düşünmesinler. Finansal piyasalarda devamlı yükselme ya da düşüş mümkün değil. Hiçbir enstrüman şu an okunamıyor. Altın, gümüş de aynı şekilde. ABD'de ısrarla hükümet kapalı çünkü bilerek bir yerleri sıkıştırmaya çalışıyorlar. Yakın bir zamanda hükümet açılacak. Haftaya belki de bunu konuşacağız. Bu durumun piyasaya etkisini konuşacağız' dedi.ABD'de hükümetin açılmasıyla kripto piyasasında toparlanma yaşanacağını belirten Memiş, 'ABD'de hükümet açılır açılmaz olumlu yönde kripto piyasası etkilenecek. Bilerek geriletildi. Şimdi hükümet açılıp maaşlar yatmaya başlayınca Bitcoin yeniden yükselecek' diyerek yatırımcıları bilgilendirdi.Altın piyasasına ilişkin öngörülerde bulunan Memiş, 'Ons altın, gram altın her hafta rekor kırdı. Şimdi balon patladı. 4000 dolar seviyesinde ons altın dar bant aralığında oyalanıyor. Panik yapan yatırımcı zarar etti. Gram altın 6282 liraydı. Dün serbest piyasada 5404 liraya kadar düştü. Çok büyük bir belirsizlik var. Yıl sonuna kadar manipülasyon fiyatlaması devam edecek. Yıl sonuna kadar pozisyonunuzu koruyun. Bu seviyeden satmak büyük bir gaflet olur' diyerek yatırımcıyı uyardı.Bitcoin için yıl sonu hedefini de paylaşan Memiş, 'Bitcoin için yıl sonu hedefim değişmedi. 120.000 seviyesi. 100.000 dolar seviyesi ve altı alım zamanıdır. Al zamanı al, sat zamanı sat ama şu anda satma zamanı değil' dedi.Altın için alım zamanına dair açıklamalarda bulunan uzman isim, 'Yatırımcısına ons altın tarafında bekliyoruz, gram altın tarafında 4 kademeli bir alım yapıyoruz demiştim. 5540 lira seviyesinden yüzde 20 alım yapılabilir. Diğer yüzde 75'i de yine altının düştüğü zamanlarda alabiliriz. Tepki yükselişlerinde durabiliriz. Şimdi beklemeye devam edeceğiz' diyerek kasım sonuna kadar gram altın tarafında alımı bitirmek gerektiğini hatırlattı.Ons altın için köpük fiyatlamalar olduğuna dikkat çeken Memiş, 'Ons altında yine köpük fiyatlamalar var. Dolar/TL kuru nedeniyle gram altın daha uygun fiyatlı, o nedenle yatırım yapılabilir. Bekleyen sabreden kazandı. Elinde altın olanlar nakit ihtiyacı yoksa beklesinler'2026 yılına dair öngörüleri sorulan Finans Analisti İslam Memiş, '2026 yılında ons altın 488 dolar seviyesi, gram altın tarafında 8000 lira seviyesi radarımda olacak. İç siyasi gelişmeler bekliyorum. O nedenle gram altın tarafında 5 haneli rakam görebiliriz, bunun nedeni de ons yüzünden değil. 2026 yılında 8.000 lira-10.000 lira seviyelerini radarınıza alın' ifadelerini kullandı.Son olarak altın fiyatlarındaki düşüşe ilişkin öngörüsünü de dile getiren Memiş, 'Ons altının düşüşü daha bitmedi, 3850-3800 dolara düşeceğini biliyorum. Gram altın tarafında da düşüşleri kademeli alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Kasım sonuna kadar alıyoruz' dedi.Alış: 5.419,88Satış: 5.420,64