2025 SİVİL HAVACILIK GÜNÜ NE ZAMAN? 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü nedir? Dünya Sivil Havacılık Günühangi güne denk geliyor? Dünya Sivil Havacılık Günü nasıl ortaya çıktı?

Aralık ayında altı gün geride kalırken, 7 Aralık tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. Sivil havacılık emniyetli ve düzenli bir şekilde işlemesi amacıyla 1944 yılında kurulan Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO), 1992 aldığı bir genel kurul kararı ile kuruluş tarihi olan 7 Aralık'ı 'Uluslararası Sivil Havacılık Günü' olarak ilan etmiştir. İşte Dünya Sivil Havacılık Günü hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

Aralık ayında yedinci güne girildi. Bu kapsamda 7 Aralık tarihinde Dünya'da kutlanan günler gündemdeki yerini aldı. Bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olmaktadır. Bazı özel günlerde sosyal medya kullanıcıları birbirlerine çeşitli platformlar üzerinden kutlama mesajları göndermektedir. Peki7 Aralık ne günü? Bugün dünya ne günü? İşte detaylar...7 ARALIK DÜNYA NE GÜNÜ?7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü olarak ilan etmiştir.DÜNYA SİVİL HAVACILIK GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?7 Aralık 1944 yılında Chicago Anlaşması ile kurulan ve Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, kuruluşunun 50. yılı olan 1994 yılında aldığı bir genel kurul kararıyla 7 Aralık'ı Dünya Sivil Havacılık Günü olarak ilan etmiştir.7 ARALIK DÜNYA SİVİL HAVACILIK GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü 2025 yılında pazar gününe denk gelmektedir.