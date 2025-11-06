Özgür Özel’in algı operasyonu yine tutmadı! Özel’in Gürlek hakkında attığı iddiaların aslı bambaşka çıktı

Skandal yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel, partisinde yaşanan bunca olayı görmezden gelerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında mesnetsiz ve yalan dolu söylemlere imza attı. Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduktan sonra Eti Maden’in Lüksemburg’daki şirketinden maaş aldığını öne sürdü. Ancak yapılan incelemelerde, Gürlek’in söz konusu dönemde Adalet Bakan Yardımcısı olduğu, başsavcılık görevine daha sonra atandığı ve göreve atanır atanmaz bahse konu şirketten istifa ettiği öğrenildi. Özel’in iddialarının tamamen provokatif amaçlı olduğu ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında ortaya attığı iddialarla gündeme geldi. Özel, Gürlek'in başsavcılık görevi dışında başka bir kurumdan gelir elde ettiğini öne sürerek, iddiasına bir gün içinde açıklık getirmemesi halinde belgeleri kamuoyuna açıklayacağını duyurmuştu.4 Kasım'da Akın Gürlek'e 'Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi?' diye soran Özel, İstanbul Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Gürlek'in, başsavcılık görevine atandıktan sonra Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketine yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildiğini ve dokuz ay boyunca Euro bazında maaş aldığını iddia etti.ÖZEL'İN ASILSIZ İDDİALARI ELİNDE PATLADIAncak iddianın ardından yapılan incelemelerde olayın asılsız olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Akın Gürlek'in Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketinde yönetim kurulu üyeliği yaptığı dönem, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmadan önceye denk geliyor. Gürlek, söz konusu tarihlerde Adalet Bakan Yardımcılığı görevindeydi. Bakan yardımcıları hâkim-savcı sınıfından sayılmadığı için, bu dönemde elde edilen gelirler yasal çerçeve içinde değerlendiriliyor. Bu nedenle Özgür Özel'in dile getirdiği iddiaların gerçeklerle örtüşmediği ve provokatif nitelik taşıdığı belirtildi.BAŞSAVCILIĞA ATANINCA GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİİstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Adalet Bakan Yardımcı olunca HSK tarafından Hakim-Savcı sınıfından çıkarılmıştı. Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandığında yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.