Bakanlık o markaları ifşa etti! Peynir, kaşar, yağ...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarları listesini bir kez daha güncelledi. Yeni listede peynir, kaşar, zeytinyağı, ayçiçek yağı, bitkisel yağ gibi ürünlerde hile yapıldığı tespit edildi. İşte hile yapan markalar ve ürünlerinin tam listesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığını hiçe sayan firmalara karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. 81 ilde yapılan araştırmalar sonucunda gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri tek tek ifşa ediliyor.'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresi üzerinden 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar' olmak üzere 2 farklı liste üzerinden söz konusu ürünler ve markaları açıklanıyor. Bakanlık söz konusu listeyi bir kez daha güncelledi.5 Kasım tarihli listeye göre; peynir, kaşar, zeytinyağı, ayçiçek yağı, bitkisel yağ gibi ürünlerde hile yapıldığı tespit edildi.