Ordu'da taş ocağında göçük! 2 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor

Edinilen bilgilere göre, Ordu-Çamaş karayolu yakınında bulunan bir taş ocağında çalışma sırasında göçük meydana geldi. Olay sırasında ocakta çalışma yapan iş makinesi ve kamyon, kayan malzemenin altında kaldı.İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, göçük altında kalan iki kişiye ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.ORDU VALİSİ EROL: 1 SÜRÜCÜ VE 1 OPERATÖR GÖÇÜK ALTINDAOrdu Valisi Muammer Erol olaya ilişkin açıklamalarda bulundu:Olay yerine giderek kurtarma çalışmalarını bizzat yöneten Ordu Valisi Muammer Erol, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada göçük altında iki personelin olduğunu teyit etti ve olayın meydana geliş anını anlatarak, "Şu anda o söz konusu bahsettiğiniz, özetlediğiniz olayın yerindeyiz. Buradaki görüntü şu; saat 17:00'ye doğru patlama oluyor, yani hareket başlıyor, göçük hareketi. Bir iş makinası ve bir kamyon ve onların üzerindeki birer sürücü ve operatör şu anda göçüğün altında. Personel sayısı yalnız yani iki, ikiden fazla bir ihtimal yok. Çalışan ihtimali, göçük altında kalan ihtimali yok. Şu anda bana verilen bilgi bu." ifadelerini kullandı.