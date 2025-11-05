CHP'li Belediyede Usulsüzlük!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında bir belediye memurunun ihbarı üzerine CHP’li Büyükşehir Belediyesi şirketi İZ-TARIM ihalesi ile Konak Belediyesi hizmet ihalesindeki usulsüzlük nedeniyle operasyon düzenlendi. İzmir ve Erzincan’da yapılan eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli yakalandı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZ-TARIM'da yapım ihalesinde usulsüzlük olduğuna dair İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın tevdi raporu ve İZ-TARIM çatısı altında Konak Belediyesi'nde Avrupa Birliği tarafından desteklenen SPACE projesi kapsamında yapılan hizmet ihalesinde usulsüzlüğe ilişkin belediye memuru tarafından ihbar yapıldı.2 farklı 'Edimin ifasına fesat karıştırma' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip yapıldı, 1'i Erzincan'da olan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Bugün, sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.