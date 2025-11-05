CHP'li Belediyede Usulsüzlük!

  • USD: 42,04 - 42,11
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında bir belediye memurunun ihbarı üzerine CHP’li Büyükşehir Belediyesi şirketi İZ-TARIM ihalesi ile Konak Belediyesi hizmet ihalesindeki usulsüzlük nedeniyle operasyon düzenlendi. İzmir ve Erzincan’da yapılan eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli yakalandı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZ-TARIM'da yapım ihalesinde usulsüzlük olduğuna dair İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın tevdi raporu ve İZ-TARIM çatısı altında Konak Belediyesi'nde Avrupa Birliği tarafından desteklenen SPACE projesi kapsamında yapılan hizmet ihalesinde usulsüzlüğe ilişkin belediye memuru tarafından ihbar yapıldı.

2 farklı 'Edimin ifasına fesat karıştırma' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip yapıldı, 1'i Erzincan'da olan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bugün, sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.