AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Siyasi saldırganlıktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.'SİYASİ SALDIRGANLIK!'Çelik, X platformundan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz. Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz. Hiçkimse muhalefet adı altında bu şekilde hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz.'KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN...'Bu siyasi saldırganlığın kötülük dolu şebekelerini çok iyi tanırız. Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır.''BU YAKLAŞIM, DEMOKRATİK SİYASET KÜLTÜRÜNE ZARAR VERMEKTE'İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in son dönemde sarıldığı söylemler, siyasi nezaketin ve demokratik olgunluğun sınırlarını aşarak iftira, manipülasyon ve provokatif dilin hâkim olduğu bir nitelik kazanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz suçlamalar, hakikati tahrif eden ve kamu vicdanını yanıltmayı hedefleyen bir siyasi mühendislik çabasından öteye geçmemektedir.Bu yaklaşım, demokratik siyaset kültürüne zarar vermekte ve kurumsal ciddiyeti zedelemektedir. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin istikrarını, millî iradenin üstünlüğünü ve demokratik kazanımlarını koruma kararlılığını bugüne kadar nasıl sürdürdüyse, bundan sonra da aynı şekilde sürdürecektir. Siyasi muhalefet, sorumsuz beyanlarla değil; bilgi, ilke ve vizyon temelli bir anlayışla milletimizin güvenine layık olmalıdır. Hakikati sulandıran, yalanı ve hakareti siyaset malzemesi haline getiren hiçbir yaklaşım, bu millete fayda getirmemiştir, getirmeyecektir.'EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUM'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Ülke ve dünya meseleleri ile ilgili siyaset üretmekten aciz olan marjinal örgüt diline savrulur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak CHP Genel Başkanının sarfettiği hakaret ve öfke dolu sözleri en güçlü şekilde kınıyorum. Bu dil ve üslup demokratik siyasetin teamüllerine olduğu kadar devlet adabına ve milletimizin değerlerine de yüz çevirmektir. Biz bu üslubun bizi çekmeye çalıştığı seviyesizliğe düşmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 86 milyon için gece gündüz çalışmaya, eser ve hizmet siyaseti üretmeye devam edeceğiz.'BU DÜZEYSİZ SÖYLEMİN SİYASET SAHNESİNDE YER BULMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: CHP lideri Özgür Özel, siyasetin seviyesini düşürme konusundaki ısrarını sürdürüyor. Siyaset dilini çirkinleştiren, ayrıştırıcı ve düzeysiz üslubu milletimizin asli değerleri ve beklentileriyle asla bağdaşmamaktadır. Bizler, bu düzeysiz söylemin siyaset sahnesinde yer bulmasına müsaade etmeyeceğiz.Milletimizin hizmetkârı olarak, gece gündüz demeden, ülkemizi her alanda ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Odak noktamız, her zaman olduğu gibi, birliğimizi pekiştirmek, kalkınmamızı sürdürmek ve vatandaşımızın refahını artırmak olacaktır. Siyaseti, kin ve öfke dili değil, saygı, nezaket ve milletimize hizmet çerçevesinde yürütme kararlılığımız tamdır. Milletimizin iradesi ve yüksek siyaset kültürümüz, bu türden seviyesizliklere prim vermeyecektir.