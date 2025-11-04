En Çok Satan Kim? Otomobilde Zirve Kimde ?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan veriler, Ekim ayı sıfır otomobil satışları listesindeki liderleri belirledi. Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci’nin paylaştığı liste, Türkiye pazarında en çok talep gören modelleri gözler önüne seriyor.Verilere göre, Ekim ayında Türkiye’de en çok satılan sıfır otomobil modeli, 4.753 adetlik satışla Renault Megane oldu. Megane’ı, 4.172 adetlik satışa ulaşan Toyota Corolla ikinci sıradan takip ediyor. Üçüncü sırada ise 4.111 adetlik satış ile Volkswagen Taigo yer alıyor.Yerli üretici Togg’un modelleri de listeye girmiş durumda. Togg, Ekim ayında 2.532 adet T10X ve 1.623 adet T10F sattığını duyurdu. Satış listesinde Togg modellerinin de yer alması, yerli otomobile olan ilgiyi gösteriyor.Ekim ayında en çok satış yapan ilk 10 sıfır otomobil modeli şu şekilde sıralanıyor:Renault Megane (4.753 adet)Toyota Corolla (4.172 adet)Volkswagen Taigo (4.111 adet)Fiat Egea Sedan (4.101 adet)Renault Clio HB (3.851 adet)Hyundai i20 (2.802 adet)Volkswagen T-Roc (2.596 adet)Togg T10F (2.532 adet)Citroen C4X (2.109 adet)Toyota C-HR (2.031 adet)Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %10,20 oranında artış gösterdi. Toplam pazar 1.043.796 adede ulaştı. Binek araç satışları bu dönemde %10,98 artarak 833.382 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %7,23 artarak 210.414 adet olarak gerçekleşti.Ekim 2025 ayı özelinde ise pazar, bir önceki yılın Ekim ayına göre %19,40 artarak 116.149 adet oldu. Otomobil satışları %19,87 artışla 90.695 adete, hafif ticari araç pazarı ise%17,78 artışla 25.454 adete ulaştı.Vergilendirme açısından avantajlı olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar pazarın %82,8’ini oluşturuyor. Ayrıca, SUV gövde tipi, %62,2 pay ile en çok tercih edilen binek araç tipi olmaya devam ediyor. Motor tiplerine bakıldığında ise benzinli otomobiller %47,2 payla öne çıkarken, hibritler %26,4, elektrikli binek araçlar ise %17,8 pay alıyor.