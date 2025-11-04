Ak Parti İktidarında Türkiye'nin Çehresi Değişti!

AK Parti'nin tek başına iktidara geldiği 3 Kasım 2022'den bu yana Türkiye hemen her alanda çağ atladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldır büyük reformlara imza atıldı. Türkiye, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, savunma sanayiinden sosyal yaşama kadar birçok alanda göz kamaştıran bir noktaya ulaştı. AK Parti'nin iktidara geldiği dönemde yaşanan siyasi ve toplumsal sorunlar birer birer çözüldü. Hukuk sisteminde vesayet dönemi sona erdi. AK Parti iktidarında yaşanan ve Türkiye'yi bir cazibe merkezi haline getiren gelişmeleri 23 başlıkta özetledik:1-: Vesayet dönemi sona erdi. DGM'lerin kaldırılmasıyla hukuk devleti ilkesi güçlendirildi. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı getirildi.2-: Kamuda başörtüsüyle çalışma özgürlüğü getirildi. Üniversitelerde ve devlet kurumlarında yıllarca süren ayrımcılık sona erdi.3-: Adalet süreçleri hızlandırıldı, vatandaşların çözüm odaklı yargı hizmetine erişimi artırıldı.4-: E-devlet kapısı ve dijital dönüşümle vatandaş-devlet ilişkileri kolaylaştırıldı.5-: Eğitimde fırsat eşitliği sağlandı. Özellikle kız çocuklarının okullaşma oranı rekor düzeye çıktı.6-: Gençlerin teknoloji üretimine katılımı artırıldı. Türkiye, havacılık ve inovasyonda markalaştı.7-: Türkiye, ilk kez insanlı uzay görevini gerçekleştirdi. Uzay teknolojilerinde başlayan dönemde Ay'a iniş planlandı.8-: Gemlik'te üretimine başlanan Togg, yerli otomotiv sanayiinin gurur projesi oldu.9-: Türkiye'nin Akkuyu'da inşa edilen ilk nükleer enerji santraliyle enerji arz güvenliğinde yeni dönem başladı.10-: Yerli doğalgaz kullanımıyla dışa bağımlılık azaltıldı. Günlük üretiminin kısa sürede 40 milyon metreküpe çıkarılmasını hedefleniyor.11-: Cudi- Gabar bölgesinde bulunan yüksek kaliteli petrol, milli enerji stratejisinde dönüm noktası oldu.12-: Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan 1915 Çanakkale ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Türkiye'nin mühendislik gücünü de gözler önüne seriyor. Osmangazi Köprüsü de Marmara'yı Ege Bölgesi'ne bağlayan, İstanbul'un yük taşımacılığı trafiğini rahatlatan kritik bir yatırım oldu.13-: Türkiye, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarıyla şehirlerarası ulaşımda devrim yaşadı. Ankara merkezli başlayan YHT hatları, İstanbul, Konya ve Sivas hatlarında konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunuyor.14-: İstanbul'da kıtalararası ulaşım süresi dakikalara indi. 2013'te hizmete giren Marmaray, metro hatlarıyla entegre edildi. Araç trafiğini denizin altına alan Avrasya Tüneli de 2016'da ulaşıma nefes aldırdı.15-: İHA, SİHA, MİLGEM, TCG Anadolu ve Altay tankı gibi yerli projelerle Türkiye, savunma sanayiinde küresel güç haline geldi. Yüzde 80 oranında yerli teknoloji ile üretilen KAAN ve HÜRJET, gök vatanda görev almaya hazırlanıyor. Siper hava savunma sistemi de hava sahamızın korunmasında kritik görevler üstleniyor.16-: Yerli savunma yazılımları, radar sistemleri ve elektronik harp teknolojilerinde dışa bağımlılık azaldı.17-: Sınır ötesi operasyonlarla terör örgütlerine ağır darbeler vuruldu. Güvenlik güçleri modern sistemlerle donatıldı. Terörsüz Türkiye Yüzyılı ile PKK silah bıraktı.18- S: Vatandaşın sağlık hizmetine erişimi kolaylaştı. Toplamda 25 şehir hastanesi ile sağlıkta resmen devrim gerçekleştirildi.19-: Evde bakım desteği, engelli maaşları ve istihdam kotalarıyla sosyal devlet anlayışı güçlendirildi.20-: Aile yapısının korunması, kadın istihdamının artırılması ve annelere yönelik destekler genişletildi.21-: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altında tüm yardım süreçleri tek elden yönetilirken, sosyal yardım sistemi güç kazandı. Aile yılı kapsamında gençlerin maddi yükünü azaltmak için 200 bin TL'ye kadar aile kredisi desteği sağlandı.22-: Afrika, Orta Asya, Körfez ve Balkanlar'da stratejik ortaklıklar geliştirildi. Türkiye, kriz çözümünde güvenilir aktör haline geldi. Gazze'de ateşkesin sağlanması ve Karadeniz'deki tahıl koridorunun hayata geçirilmesinde önemli rol oynadı.23-: Türkiye, dünya genelinde en fazla insani yardım yapan ülkelerden biri olarak 'vicdan diplomasisi'nin öncüsü oldu.AK Parti, iktidara gelişinin yıldönümünü, hazırladığı özel video ile kutladı. 'Bir Milattır 3 Kasım' etiketiyle yapılan videolu paylaşımda, AK Parti'nin Türkiye siyaseti açısından önemine dikkat çekildi. Tarihteki önemli dönüm noktalarının da yer aldığı videoda SABAH'ın 3 Kasım 2002'de yapılan seçimin adından attığı 'Anadolu İhtilali' manşeti de yer aldı.İletişim Başkanı Burhanettin Duran, '3 Kasım 2002, Türkiye'nin kaderinde bir dönüm noktası olmuştur. Milletimizin kararıyla başlayan bu yeni dönem, ülkemizin yeniden umutla geleceğe yönelmesini sağlamıştır' dedi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '3 Kasım, Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda tarihi bir dönemin açıldığı siyasi bir milattır. 3 Kasım'da milli irade, demokrasimize siyasi tarihimizde devrim sayılabilecek bir güç verdi' ifadelerini kullandı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, 'İktidara geldiği günden bu yana hizmet ve eser siyaseti yapan, proje üreten ve hayata geçiren bir partiyiz. Millet laf üretene değil, iş ve hizmet üretene vekâlet verir' dedi.Fransa Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin savunma ürünleri ihracatında son yıllarda çarpıcı bir ilerleme kat ettiğini bildirdi. Fransa Savunma Bakanlığı tarafından parlamentoya sunulan Fransa'nın 2025 yılı silah ihracat raporunda, silah pazarında rekabet ortamının son dönemlerde önemli ölçüde değiştiği dile getirildi. Raporda, ABD, Rusya, Almanya gibi sektörün önde gelen silah ihracatçılarının yanı sıra savunma ürünlerini giderek geliştiren Çin, Güney Kore ve Türkiye gibi 'yeni aktörlerin de silah pazarında giderek daha fazla söz sahibi olduğunun' altı çizildi. Türkiye'nin 'son on yılda en büyük on küresel ihracatçı arasında en etkileyici ilerlemelerden birini kat ettiği' vurgulanan raporda, Ankara'nın 'silah endüstrisinin gelişimine büyük yatırımlar yapmayı sürdürdüğü' kaydedildi.İsrail Hayom gazetesi, Ankara'nın Afrika'da hızla artan etkisine dikkat çeken bir analiz yayımladı. Gazeteye konuşan Kenyalı uzman Dr. Raşid Abdi, Türkiye'nin Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz hattında attığı adımlarla 'bölgesel bir süper güç' konumuna yükseldiğini belirtti.