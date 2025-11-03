Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak

Kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:İktidardaki 23 yılı geride bıraktık. Bugün de aynı heyecanı ve aynı gururu yaşıyoruz. Milletimize sevdamız ilk günkü gibi. Çok partili demokrasimizde yeni bir rekora daha imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz.İttifak ortağımız ve milletimizle beraber Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz.ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİAna muhalefet partisi genel başkanı ülkesini şikayet etmek için Avrupa kapılarında sabahlarken biz stratejik hamlelerle Türkiye, bölgesinin cazibe merkezi haline getiriyoruz. Bir üzüntümü de samimiyetle bahsetmek istiyorum. Yeni genel başkana ilk etapta bir şans tanımıştık, göreve gelirken yurt dışında verdiği, 'Türkiye partisi olacağız' sözünden umutlanmıştık, genel başkan bunun da arkasında duramadı. Selefinin kötü geleneğini devam ettirdi. İç siyasetin gelip geçici tartışmalarını yurt dışına taşıdı, hatta yurt dışından güç devşirmeye çalıştı. Kendisini yabancılar karşısında küçük düşürdü. Bu yolun yanlışlığını kendisinin de kısa sürede fark edeceğini düşünüyorum.81 İLDE SOSYAL KONUT PROJESİ81 ilimizde toplam 500 bin konut yapacağız. Başvuruları 10 Kasım'da alacağız, ilk teslimatları 2027 yılında yapacağız. Şehirlerimizi mahalle konaklarımızla süsleyeceğiz."SAVUNMA SANAYİİNDE TARİH YAZIYORUZ"Yerli ve milli savunma projelerimizi süratle devreye alırken, Avrupalı müttefiklerimizle kazan kazan temelinde savunma işbirliğimizi güçlendireceğiz. Türkiye savunma sanayiinde tarih yazıyor. HÜRJET nasıl kendi alanında liderliğe oynuyorsa tüm süreçler tamamlandığında KAAN da aynı şekilde kendi kategorisinde zirveyi zorlayacaktır.OTEL YANGINI FACİASIBolu Kartalkaya'daki otel yangının açtığı yaralar hala taze. Mahkeme kararı yüreklerdeki yangına su serpti. Davanın takipçisi olacağız. Gözünü para hırsı bürümüş vicdansızlara rağmen turizm sektörümüzün ilerleyişi sürüyor.TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİSon 40 yılda çok büyük acılar yaşadık, çok ağır bedeller ödedik. Ne ülkemizde ne de komşularımızın topraklarında terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz. İktidar, ittifak ve millet olarak bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. İstikbalin mutlu ve müreffeh günlerini birlikte inşa edeceğiz. Terör tehdidinin kalıcı olarak bitmesiyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu çok farklı bir ivme yakalayacak. Bölge şehirlerimiz turizmde de şaha kalkacak. Bu süreç neticelendiğinde İstanbul kadar, Van da Diyarbakır da kazanacak. Terörsüz Türkiye menziline varıldığında kazanan 86 milyonun tamamı olacak. Terörle, şiddetle, silahla ve ayrılıkçı gündemlerle hiçbir yere ulaşılamaz, bundan hiç kimseye hayır gelmez. Ayrılığa düşmeden, birbirimize güvenerek, müştereklerimizi büyüterek, birbirimize empatiyle yaklaşarak parlak yarınlara beraberce yürüyeceğiz.