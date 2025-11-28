Papa’nın ziyareti İtalyan basınında: “Türkiye barış için önemli bir aktör”

İtalya merkezli L'unione Sarda'ya göre, Papa Leo XIV, ilk yurtdışı ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelerek barış ve diyalog çağrısı yaptı. Papa, Türkiye'nin 'adil ve kalıcı bir barışa hizmet ederek halklar arasında istikrar ve yakınlaşma unsuru olabileceğini' söyledi.Papa Leo XIV, Türkiye'nin 'Doğu ile Batı, Asya ile Avrupa arasında bir köprü' niteliği taşıdığını vurgulayarak, 'Bugün her zamankinden daha fazla, diyaloğu teşvik eden ve bunu kararlı bir irade ile sabırlı bir azimle uygulayan kişilere ihtiyaç var' ifadelerini kullandı.L'unione Sarda'nın aktardığına göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Papa Leo XIV'ün Türkiye ziyaretinin 'dünya barışı için umutları artırdığını' belirterek görüşmeyi 'verimli' olarak nitelendirdi. Başkan Erdoğan, 'Türkiye'nin ilettiği mesajların Türk-İslam dünyasına ve Hristiyan dünyasına ulaşarak dünyada barış umutlarını artıracağına inanıyorum' dedi.İtalya merkezli Avvenire gazetesine göre, Papa Leo XIV'in Türkiye ziyareti, Doğu ile Batı arasında köprü görevi gören Ankara ile barış ve diyalog ekseninde yeni bir iş birliğine kapı aralıyor. Papa'nın ziyareti, 'Asya'dan Amerika'ya kadar giderek artan uluslararası sorunlarla işaretlenen bir döneme' denk geliyor.Avvenire'ye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Papa Leo XIV, insanlığın karşı karşıya olduğu küresel zorlukların ancak ortak bir irade ile aşılabileceğini vurguladı.Papa, Türkiye'nin 'adil ve kalıcı bir barışın hizmetinde, halklar arasında istikrar ve yakınlaşma unsuru' olarak önemli bir role sahip olduğunu ifade etti. Avvenire'nin yorumuna göre, Papa'nın sözleri, Türkiye'nin jeopolitik konumuna duyulan güvenin bir göstergesi niteliğinde.Habere göre, Papa'nın Türkiye'ye yakınlık vurgusu, Avrupa ile Asya arasında bir kavşak olan ülkenin uluslararası barış mimarisindeki yerinin güçlendirilmesi yönünde bir mesaj taşıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile baş başa görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, iki ülke arasındaki heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşen Erdoğan ve Papa 14. Leo, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.