Filistin Destekçisi Kadına Yumruk Attı!

Dünyanın birçok ülkesinde toplanan binlerce kişi, ellerinde Filistin bayraklarıyla caddeleri ve meydanları doldurarak İsrail karşıtı protestolar düzenliyor.Bazı ülkelerde ise polisin sert müdahalesi dikkatlerden kaçmıyor.Son olay Almanya'da yaşandı...İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistinli sivilleri katlediyor.Abluka altındaki Gazze'ye bomba yağarken, hastane, cami ve kiliseye düzenlenen saldırılarla yüzlerce sivil hayatını kaybetti.Gazze'de yaşanan bu insanlık dramı, tüm dünyada kınanıyor.Gece gündüz bombalanan Gazze için dünya genelinde protesto gösterileri düzenlenirken, bazı ülkelerde Filistin'i destekleyen göstericiler, polis şiddetiyle karşılaşıyor.Bunlara son örnek Almanya'da yaşandı.Polis şiddetiyle sürekli gündem olan Almanya'da, Filistin'i destekleyenler bir araya geldi.Ancak polis, destek protestosu düzenleyen göstericilere sert müdahalede bulundu.Yaşanan olayda polis, bir göstericiye acımasızca yumruk attı.Filistin yanlısı protestoda bir polis memurunun kadın göstericiyi yumruklayarak gözaltına aldığı anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Söz konusu görüntüler tepkilere neden oldu.Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere, 'Alman polisi: Soykırım yapma hakkını, protesto edenleri yumruklayarak koruyor. Bazı gelenekler asla ölmez. Sadece yeni bir üniforma alırlar.' şeklinde yorumlar yapıldı.