Uçak acil iniş yaptı! Dizüstü bilgisayar düşünce...

Londra Heathrow–Washington seferi sırasında ilginç bir olay yaşandı. Bir yolcunun dizüstü bilgisayarı elinden kayınca koltuk ile yan panel arasında sıkıştı.Independent'te yer alan habere göre; Uçakta bulunan lityum bataryanın ısınma ve yangın çıkarma riski nedeniyle pilotlar güvenlik gerekçesiyle iniş kararı aldı.Boeing 767 tipi uçak Dublin'e indikten sonra bakım ekipleri bilgisayarı bulunduğu yerden çıkardı ve gerekli kontrolleri yaptı.Uçuş daha sonra yeniden başladı ve uçak Washington'a yaklaşık 5 saat gecikmeyle, saat 01.22'de ulaştı. Uçakta 100 yolcu ve 10 mürettebat bulunuyordu.United Airlines yaptığı açıklamada, “19 Kasım'da uçak, yolcunun koltuk ile duvar arasına düşen dizüstü bilgisayarını güvenli şekilde almak için tedbir amaçlı Dublin'e indi” bilgisini paylaştı.Lityum iyon bataryalı cihazların sıkışma ya da hasar durumunda aşırı ısınarak yangın çıkarma ihtimali bulunduğu için bu tür durumlarda acil inişin standart uygulama olduğu belirtiliyor.United, Ekim ayında da benzer bir olay nedeniyle uçuşunu geri çevirmişti. O olayda bir yolcunun çalışır durumdaki laptopu kabin panelinden geçerek kargo bölümüne düşmüştü.