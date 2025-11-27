  • USD: 42,36 - 42,43
  • EURO: 49,04 - 49,12
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Papa 14. Leo bugün Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, bugün Türkiye'ye gelecek. Altı ay önce Papa seçilen Leo, ilk yurt dışı ziyaretinde önce Ankara'yı ardından İstanbul ve İznik'i ziyaret edecek. Papanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Ekleme: 27.11.2025 - 07:43 Güncelleme: 27.11.2025 - 07:49 / Editör: Fehmi Öztürk
Papa 14. Leo bugün Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
14. Leo'nun bugün ilk durağı Ankara'da ilk durağı Anıtkabir olacak. Papa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından akşam vakti İstanbul'a gidecek. Papa 14. Leo yarın sabah İstanbul'daki Kutsal Ruh Katedrali'nde episkopos ve rahiplerle toplantı yapacak.

Papa 14. Leo bugün Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Fransız Fakirhanesi Huzurevi'ni ziyaret edecek. Saat 14.00 sularında İznik'e gitmesi planlanan Papa, Antik Aziz Neophytos Bazilikası'nın arkeolojik kazıları yakınında ekümenik dua ayini yapacak. Ayinin ardından İstanbul'a dönecek. Papa, 29 Kasım sabahı Sultanahmet Camii'ye gidecek. Aziz George Patriklik Kilisesi'nde özel toplantı yapacak. Toplantının ardından da Volkswagen Arena'da ayin yapacak.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: 'Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 27-30 Kasım 2025 tarihlerinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecek. Yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra, Filistin başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak'

Papa 14. Leo bugün Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDEN 5. PAPA

Türkiye'yi daha önce 2014'te Papa Franciscus, 2006'da Papa 16'ncı Benediktus, 1979'da Papa 2'nci Ioannes Paulus, 1967'de de Papa 6'ncı Paulus ziyaret etmişti. Papa 14'üncü Leo, Türkiye'yi ziyaret edecek beşinci Papa olacak.

Papa 14. Leo bugün Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Vatikan'dan Türkiye'ye ilk ziyaret 25 Temmuz 1967'de Papa 6. Paul tarafından gerçekleştirildi. 1979 yılında Papa 2. Jean Paul ve 2006 'da 16. Benediktus Türkiye'yi ziyaret etmişti. Bir önceki Papa Franciscus, Hıristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili'nin 2025'te 1700'üncü yılı olması dolayısıyla Türkiye'ye gitmek istediğini söylemişti.

Papa 14. Leo bugün Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Vefatının ardından 8 Mayıs'ta seçilen Papa 14'üncü Leo, 12 Mayıs'ta gazetecilerle selefinin İznik'e gitmeyi istediğini hatırlatması üzerine, 'Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz' demişti.