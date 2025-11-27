Çin Starlink'i Engellemenin Yolunu Buldu!

Çinli araştırmacılar, Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink uydu internet ağını engellemenin teorik yollarını arıyor. Yapılan yeni bir simülasyon çalışması, Tayvan gibi büyük bir adanın uydu internet erişiminin tamamen kesilebileceğini ortaya koydu. Zhejiang Üniversitesi ve Pekin Teknoloji Enstitüsü tarafından yürütülen bu çalışma, “büyük ölçekli elektronik harp” senaryolarını test ediyor. Araştırma sonuçlarına göre, bu engellemeyi başarmak için gökyüzüne binlerce drone yerleştirmek gerekiyor.Simülasyona göre, Tayvan'ın tamamını internet karanlığına gömmek için özel sinyal kesici ekipmanlarıyla donatılmış yaklaşık 1.000 ila 2.000 drone kullanılması şart. Bu cihazlar, savaş alanının üzerinde bir “elektromanyetik kalkan” oluşturarak uydudan gelen sinyalleri bloke etmeyi hedefliyor. Bilim insanları, bu kalkanı oluşturmak için gerçek Starlink verilerini kullanarak 12 saatlik bir konumlandırma simülasyonu gerçekleştirdi.Starlink uyduları, özellikle 2022'de Rusya-Ukrayna savaşında iletişim hatlarını yeniden kurmak için kullanıldığından beri Çin'in odak noktasında yer alıyor. Ancak Musk'ın uyduları, tipik uydulara kıyasla daha gelişmiş bir teknolojiye ve ağ yapısına sahip olduğu için engellenmesi oldukça zor. Araştırmacılar, sinyali tamamen kesmek için 20 kilometre irtifada uçan ve elektronik gürültü yayan bir drone ızgarası tasarladı.Elde edilen bulgular, 935 adet yüksek güçlü koordineli drone'un gerekli kalkanı oluşturabileceğini gösteriyor. Eğer daha düşük maliyetli ve düşük güçlü drone'lar kullanılırsa, bu sayı yaklaşık 2.000 adede kadar çıkıyor. Elbette binlerce drone'u aynı anda havada tutmak ve sürekli yakıt ikmali sağlamak lojistik açıdan büyük bir maliyet ve zorluk yaratıyor. Ayrıca Tayvan'ın drone karşıtı savunma sistemleri olsa da, 20 kilometre yükseklikteki hedefleri vurmak hiç de kolay bir işlem değil.