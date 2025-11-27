Ankara AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, Meclis’teki Odasına Astığı Posterle Rezaleti Gündeme Taşıdı!

AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, Hıdırlıktepe’deki iki beton kule için yapılan harcamalara dikkat çekerek belediye kaynaklarının kullanımını bir kez daha sorguladı.

AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Hıdırlıktepe'de inşa edilen iki beton kule için yapılan harcamalarla ilgili daha önce kamuoyuna açıklamalarda bulunmuştu. Ankaralının hizmetine sunulması gereken yüklü tutarların nasıl değerlendirildiğini gündeme taşıyan Osman Gökçek, bu konuda vatandaşın yanında durduğunu belirterek Mansur Yavaş'a sorular yöneltmişti.Osman Gökçek, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meclis'teki odasına astığı posterin fotoğrafını yayımlayarak konuyu yeniden gündeme getirdi. Paylaştığı görselde, Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynaklarının nereye aktarıldığına ilişkin ifadeler yer aldı.AK Parti Milletvekili Osman Gökçek bu posteri vatandaşların görmesi ve durumdan haberdar olması için astığını belirterek Ankara halkına bağlılığını bir kez daha gösterdi.