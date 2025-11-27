ABD O Ülkeyi G20 Zirvesi'ne Davet Etmeyecek!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gelecek yıl ülkesinde düzenlenecek G20 Zirvesi'ne ilişkin bir paylaşımda bulundu. Trump, Güney Afrika yönetiminin, ülkedeki beyazlara yönelik şiddeti durduramadığını ve bundan memnun olmadıklarını kaydetti.Trump, kısa süre önce Güney Afrika'da yapılan G20 Zirvesi'nin sonunda Güney Afrikalı yöneticilerin, kapanış törenine katılan kıdemli bir ABD Büyükelçiliği yetkilisine G20 başkanlığını devretmeyi reddettiğini belirtti. Bu duruma tepki gösteren Trump, “Bu nedenle, benim talimatımla, Güney Afrika, gelecek yıl Florida'nın Miami şehrinde düzenlenecek 2026 G20 Zirvesi'ne davet edilmeyecek. Biz de onlara yapılan tüm ödemeleri ve sübvansiyonları derhal durduracağız” ifadelerini kullandı.