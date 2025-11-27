500 bin konut projesine rekor başvuru! Bakan Kurum son rakamları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Yüzyılın Konut Projesi’ne ilgi giderek büyüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi’ne 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:"Başvuruların başladığı 10 Kasım'dan bugüne, iftiharla söylüyorum ki; 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir. Yüzyılın Konut Projesi; bu katılım sayısıyla, Cumhuriyet tarihi boyunca kamu eliyle başlatılan projeler arasında, en yüksek başvuruya mazhar olan proje olarak şehircilik tarihindeki yerini almıştır.Çünkü milletimiz; devletinin, hükümetinin ve liderinin sözüne sonuna kadar güvenmekte ve yanında durmaktadır."