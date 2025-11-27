11. Yargı paketi meclise sunuldu! Bakan Tunç: “Teklifin kabul edileceğine yürekten inanıyorum”

Türkiye Büyük Milletine sunulan,11. Yargı paketi olarak bilinen 'Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Kanun teklifinin ülkeye ve millete için hayırlı olmasını dileyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Kanun Teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Milletine sunulan 'Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.Teklifin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimiz doğrultusunda hazırlanan Kanun Teklifi, toplam 38 maddeden oluşmaktadır. Kanun Teklifi; Toplumsal huzur ve güveni artıran, Ceza adaleti sistemini güçlendiren, Yaptırım sistemini daha caydırıcı hale getiren, Bilişim suçlarıyla daha etkin mücadele sağlayan önemli düzenlemeler içermektedir' ifadelerini kullandı.Kanun Teklifinin milletvekillerinin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Mecliste kabul edileceğine yürekten inandığını ifade eden Tunç, 'Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürecek, Türkiye Yüzyıl'ını Adaletin Yüzyılı yapmak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz' dedi.