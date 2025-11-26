Rüşvet geliriyle CHP’yi ele geçirdiler! Önce il binası alındı sonra delegeler

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde savcılığın İmamoğlu suç örgütünün suçtan elde ettiği gelirle CHP üst yönetimini ele geçirdiği belirtildi.CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın suçtan elde edilen gelirle parti tüzel kişiliği adına satın alındığı, suç gelirlerinin parti üst yönetiminin bilgisi ve onayıyla sisteme aktarıldığına dikkat çekildi.Bu tespitler Yargıtay'a 6 sayfalık bir yazıyla gönderilmişti. Tespitlere göre, suç geliriyle satın alındığı tespit edilen ve müsaderesi istenen CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının, satın alınması işlemlerini 'şüpheli' Ekrem İmamoğlu organize etti.Kamuoyuna yansıyan para sayma görüntülerinde CHP Meclis üyesi olan İBB Spor Kulübü Başkanı ve örgütün 2 numarası olan Fatih Keleş'in, valizlerle suçtan elde edilen paraları getirdiği vurgulandı.Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen Beşiktaş, Şişli, Beylikdüzü, Ataşehir, Kartal ve Maltepe belediyelerinden temin edilen ancak kaynağı belli olmayan paralar ve iş adamlarından temin edilen suç gelirleriyle CHP İstanbul İl binası 11 Aralık 2019'da CHP'nin tüzel kişiliğine geçirildi.Savcılık itirafçı ifadeleri, banka dekontları ve tanık ifadeleri ile rüşvet gelirlerinin CHP İstanbul İl binasının satın alınmasında kullanıldığı değerlendirmesinde bulundu.Savcılık, ayrıca benzer şekilde CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 38. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinde delegelerin oy tercihlerini suç örgütünün desteklediği adaylar lehine kullanmaları için maddi menfaat sağladıkları ve vaatte bulunduklarına ilişkin Ankara ve İstanbul Başsavcılıklarınca dava açıldığı ifade edildi.11