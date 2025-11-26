CHP'li Başkan İzmir'in Sorununu İnkar Etti!

CHP belediyeciliğine en uzun süre maruz kalan şehirlerin başında İzmir geliyor.İzmir'in bu alandaki rekoru şehrin her alanda geri kalmasına, çevre bakımından tüm Türkiye'nin geride kalmasına neden oluyor.Yıllara dayanan Körfez kirliliği ve şehri bu nedenle saran kötü koku, belediyenin bir türlü çözüm üretemediği çöp sorunu en başta gelen sorunlar.İzmirliler her gün bu duruma isyan etse de şehrin yöneticileri sorunları görmezden geliyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 110 milyar liralık 2026 yılı bütçesinin oy çokluğuyla kabul edildiği meclis görüşmesinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şehrin bu başat sorunlarını inkar etti.Eleştirileri kabul etmeyen Tugay, şehre gelenlerin huzur içinde keyifle şehri gezdiklerini, İzmir'in denizinin de pırıl pırıl olduğunu söyledi.Tugay şöyle konuştu:'İzmir şöyle kötü, böyle kokuyor afedersin bok içinde falan diyorlar.Sonra geliyor insanlar herkes dışarıda, deniz pırıl pırıl, herkes keyifli etkinliklerde. İnsanların birbiriyle en hoşgörülü yaşadığı şehir.'