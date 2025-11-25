MHP Lideri Bahçeli’den ‘Terörsüz Türkiye’ mesajı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.Bugün partimizin kurucusu Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in doğumunun 108. yıl dönümüdür.Tarih boyunca Türk milletini yaşatmak uğruna hayatlarını feda eden aziz kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.Türkiye tarihi bir eşiktedir.Siyasi hayatları boyunca durmadan istasyon değiştirenler fitneye sarılmışlardır. Bunların alayının 5 para etmez ciğerini yakından biliyoruz.Bir kaşık surda fırtına koparan seviyesiz zihniyetlerin Türkiye'nin önü kesme faaliyetleri dikkatle tefsir edildiğinde anlaşılabilecektir. Terörsüz Türkiye hedefine cephe açan siyaset cambazlarının hüviyetlerindeki zayıflığı görüyoruz.Mutsuz umutsuz ve huzursuz öğretmen kaygılı ve aklı nesillerin maalesef hazırlayıcısı olacaktır. Ümidim ve dileğim atanamayan tek bir öğretmenimizin dahi kalmamasıdır. Mülakatlarda elenen 1611 öğretmen adayımızın haklarının iadesi, 2024 KPSS'de dereceye giren öğretmen adaylarımıza ek kontenjan tanınması teklif ve temennilerimizin bir kısmıdır.Türkiye kendi içine kapanarak, küresel ve bölgesel gelişmeleri yedek kulübesinden izleyerek önde olamaz.Tarih şuurundan yoksun kişi ve toplumlar, nasıl ortaya çıktıklarını bilmeyen saracaklardır. Bizim böylesine ne bir arayışımız ne bir düşüncemiz vardır. Tarih yaşayan bir hayattır. Bizi köksüzlükten kurtaran, diğer milletlerin arasında bizi ayıran tarihimize duyduğumuz tarih şuurudur.Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağa sarılı tabutlarını omuzlayalım.Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ve Türk devletinin tavizsiz kararıdır.Geçtiğimiz Cuma günü İmralı'ya gitmek üzere nitelikli çoğunlukla aldığı karar doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve DEM Parti'den birer milletvekilinin adaya gitmesi tarihi bir gelişmedir.