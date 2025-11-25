Meteoroloji Duyurdu! Yaz Havası Mı Geliyor ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Kasım Salı tarihli hava tahmin raporunda, yurt genelinde soğuk havanın etkili olacağını belirtti. Pazartesi günü yurda giriş yaparak ülke genelinde hissedilen serinliğin yarından itibaren etkisini yitireceği açıklanırken bugün Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.İstanbul'da haftanın ilk gününden itibaren etkisini gösteren soğuk hava, yarın yerini güneşli ve ılık sonbahara bırakacak. 25 Kasım Salı günü megakentte hissedilen en yüksek sıcaklığın 16 derece olması beklenirken yağış ihtimali ise gözükmüyor. Nem oranının sabah saatlerinde yüzde 87'ye çıkacağını bildiren uzmanlar, rüzgarın ortalama hızının ise saatte 10 km olacağını kaydetti. Yarından itibaren İstanbul'da yeniden yaz havası etkili olacak. Sıcaklıkların 20 derece civarında olacağı haftanın ardından Cuma günü yağış, Cumartesi ise sıcaklıkların yeniden düşüşe geçmesi bekleniyor.25 Kasım Salı: Parçalı Bulutlu, 16°C26 Kasım Çarşamba: Çok Bulutlu, 20°C27 Kasım Perşembe: Parçalı Bulutlu, 20°C28 Kasım Cuma: Sağanak Yağışlı, 20°C29 Kasım Cumartesi: Hafif Sağanak Yağışlı, 17°CParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.BURSA °C, 17°C: Parçalı ve az bulutluÇANAKKALE °C, 18°C: Parçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 18°C: Parçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 16°C: Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıKONYA °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutluSİNOP °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutluAMASYA °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıRİZE °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıTRABZON °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutluKARS °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlıVAN °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıMARDİN °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu