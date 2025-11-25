Kademeli emeklilik çıkacak mı? Gözler Bakan Işıkhan'da

Kademeli emeklilikle ilgili yeni gelişmeler gündemde. Bakan Işıkhan'ın yapacağı açıklamalar, uygulamanın ne zaman devreye gireceği ve hangi şartlarla yürürlüğe gireceği konusunda belirleyici olacak. Vatandaşlar, kademeli emeklilikle ilgili son durumu ve resmi duyuruları yakından takip ediyor. Peki, Kademeli emeklilik çıkacak mı?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: 'Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek.'Bakan Işıkhan, katıldığı canlı yayında, 'Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, Burada aslında bir mağduriyet söz konusu değil. Mağduriyetle ön plana çıkmak sağlıklı bir tarz değildir.SGK sistemine bakın. Tüm dünyada gıpta ile takip edilen bir sistem. Biz içeride olduğumuz için bilmiyoruz. Ama dışarıdan gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize nasıl iltifatlarda bulunuyor.Ama dışarıdan gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize nasıl iltifatlarda bulunuyor.' diyerek kademeli emeklilik ile ilgili bir çalışma olmadığına dikkat çekti.