Bakan Tunç CHP Provokasyonunu Bastırdı!

TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor.Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan Bütçe Komisyonu da toplandı.Bu kapsamda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç komisyona sunumda bulundu.Tunç'un sunumu sırasında her zaman olduğu gibi CHP'li vekiller şov ve provokasyon peşindeydi.Onlardan biri CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya oldu.CHP'li Kaya, sunumun başladığı sırada usule aykırı şekilde Adalet Bakanı Tunç'un yanına giderek elindeki siyah zarfları bıraktı.Kadına yönelik şiddetle ilgili kendisine gelen mektuplar olduğunu iddia eden Kaya, 'Kadına yönelik şiddet politiktir.' dedi.Komisyonun toplantı kurallarını ihlal ederek Bakan Tunç'un masasına kadar gelen Kaya burada şovunu sürdürdü.CHP'li Kaya'nın tahrik edici sözlerine devam etmesi üzerine konuşmasına ara veren Bakan Tunç, 'Kadına şiddet kırmızı çizgimiz. Kadına şiddette cezaları artıran biziz hanımefendi. Siz kadına şiddetle ilgili ne yaptınız? Onu söyleyin. Şov yapmayın, şov yapıyorsunuz. Kadınlar üzerinden siyaset yaptırmayız. Böyle bir saygısızlık olabilir mi?' diye konuştu.Bakan Tunç'un sert tepkisi üzerine bağırmaya başlayan Kaya, Bakan Tunç'un verdiği cevapları da çarpıtarak “bana şiddet uyguluyorsunuz” dedi.Asu Kaya bu sözleriyle CHP'li milletvekillerinin de şaşkın bakışları arasında komisyonda görülmemiş bir şova imza attı.TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, CHP'li Asu Kaya'nın Bakan Tunç'un masasından uzaklaşmaması ve tahrik edici sözlerini sürdürmesi üzerine oturuma ara verdi.Toplantı düzenini bozarak oturuma ara verilmesine neden olan CHP'li Asu Kaya'nın komisyonu takip etmediği ve salona geri dönmediği görüldü.Komisyon görüşmelerini şov sahnesine dönüştürme amacındaki bir diğer CHP'li Veli Ağbaba oldu.Ağbaba, partisinden tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarından oluşan dövizin içerisinde yer aldığı kafesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a gösterdi.Bunun üzerine Tunç, 'Adalet var, ayrıcalık yok.' ifadesini kullandı.CHP milletvekillerinin beyaz renkli toros model otomobilin maketini göstermesine karşılık Tunç, '1990'lı yılların sembolü, siz o zaman iktidardaydınız.' dedi.