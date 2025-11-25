Baba Evinde Ağabeyini Öldürdü!

Kırıkkale'de yaşayan Y. Sağlam ile ağabeyi Ali Sağlam arasında tartışma çıktı.Kavganın büyümesi üzerine Sağlam, ağabeyini göğüs ve bilek bölgesinden bıçakla yaraladı.İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan Ali Sağlam, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayın şüphelisi Sağlam, polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında ifadesi alınan cinayet zanlısı Sağlam, kardeşler arasında geçmişten bu yana sözlü tartışmalar yaşandığını, olay günü ise ağabeyi tarafından tahrik edildiğini iddia etti.Evde anne, baba ve ağabeyiyle birlikte oturduklarını anlatan zanlı, tartışmanın büyümesi üzerine odasına yöneldiğini, ağabeyinin arkasından bardak fırlatmaya yeltendiğini ancak annesi tarafından engellendiğini söyledi.Yaklaşık 10 dakika sonra yeniden odaya döndüğünde ağabeyinin kendisine bakışlarıyla tahrik ettiğini öne süren Sağlam, 'Üzerimdeki bıçağı çıkarıp Ali'nin karnına bir kez vurdum, yere düşünce bir kez daha bıçak darbesi yaptım. O an ne yaptığımı hatırlamıyorum' dedi.Olayın ardından evden kaçıp kısa süre saklandığını ifade eden zanlı, polisleri görünce teslim olduğunu belirtti.Bıçağın kendisine ait olduğunu söyleyen Sağlam, ifadesinde pişmanlık duymadığını da beyan etti.Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Ali Sağlam'ın cenazesi, Bahçelievler Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Sağlam'ın, Ankara Hasanoğlan SGK İlçe Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.