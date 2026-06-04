İzmir'i Hatırlatan Görüntüler! Başkent Havana Çöpten Geçilmiyor

Solun örnek ülke olarak gösterdiği Küba'da gıda, elektrik, yakıt krizi hayatı durma noktasına getirdi.Kaynak yetersizliği tüm alanlarda etkilerini giderek arttırdı.ABD'nin petrol ambargosunun sürdüğü ülkenin birçok yerinde olduğu gibi başkenti Havana'da da uzun süredir çöpler bile toplanamıyor.Havana'da yakıt tedariki sağlanamadığı için çöp kamyonları kullanılamayınca, insanlar çöp dağlarının arasında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.İnsanlar, evlerinden çıkabilmek için bile evlerinin etrafında biriken çöp yığınlarını aşmaya çabalıyor.Diğer yandan şehrin her tarafında yığılan çöp birikintileri, toplum sağlığını da tehlikeye attı.Çöp dağları nedeniyle sivrisinekler ile birçok hastalığa yol aşabilecek virüslerin dolaşımının hızlanmasıyla hasta sayılarının artması riskine dikkat çekiliyor.Havana dahil birçok kentte elektrik kesintileri yaşanıyor. Elektrik kesintileri özellikle akşam saatlerinde ülkenin karanlığa gömülmesine neden olduğu için hayatı çok zorlaştırıyor.Ülkede kaynak yoksunluğu nedeniyle protestolar düzenleniyor.Yakıt bulunamadığı için benzin istasyonları da büyük oranda boşalmış durumda. Ülkenin eldeki kaynaklarının çok uzun bir süre idare edemeyeceği değerlendirmeleri yapılıyor.Kaynak kıtlığının en önemli nedenlerinden biri de turizm kaynaklı. Ülkenin en önemli geliri olarak turizm durmuş halde.Turistlerin ayağını kesmesinde ülkeye dönük seyahat uyarıları önemli rol oynadı. İngiltere ve Kanada, vatandaşlarına adaya zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınma uyarısı yaptı.ABD Başkanı Donald Trump, Küba'nın küresel sisteme entegre olması gerektiğini sıklıkla vurguladı.Washington'un petrol ambargosu kararından kısa sürede döneceği öngörülmüyor.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio liderliğindeki müzakerelerin odak noktasının yönetimin devri olduğu ifade ediliyor.Trump, zaman zaman Küba'nın da Venezuela gibi operasyona uğrayacağını ima eden açıklamalar yapıyor.