Saran Ve Kardeşine 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası! Yasa Dışı Bahis Davasında Yeni Gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, kardeşi Kenan Saran'ın arasında olduğu 4 şüpheli hakkında, 'S SPORT' internet sitesinde yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamı yaptıkları iddiasıyla, 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.İstanbul 23.Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın ilk celsesinde hakim karşısına çıkan Saran, suçlamaları reddederek maç yayınları esnasında reklam panolarını müdahale edemediklerini savunmuştu.Bugün görülen duruşmaya ise taraf avukatlari katıldı. Savcı esasa ilişkin mütalanı sunarak Sadettin Saran ve kardeşinin cezalandırılmasını talep etti. Saran'ın avukatlari mütaalaya ilişkin savunma yaptı.Kararını açıklayan mahkeme, Sadettin Saran ve kardeşi Alan Kenan Saran'ın 'kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasadışı bahis oynamaya teşvik etmek' suçundan 2 yıl 6 ay hapis ile 562 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, S SPORT Genel Müdürü Emre Kara ve Saran Holding CEO'su Zeynep Haksal'ın ise beraatına hükmetti.