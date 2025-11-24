MSB açıkladı! Gürcistan'da düşen uçağın enkaz parçaları...

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemelerini tamamlayan kaza kırım ekibi Türkiye'ye döndü. Enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne intikali devam ediyor.

11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen kargo uçağının enkazında incelemeler sürdü. C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemelerini tamamlayan kaza kırım ekibi Türkiye'ye döndü. Enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne intikali devam ediyor.Milli Savunma Bakanlığı, "11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze (Kayseri) intikali devam etmektedir." açıklamasını yaptı.1 hafta önce bölgede yapılan detaylı çalışmaların ardından enkaz parçaları büyük bir hassasiyetle tırlara yüklenmişti. C-130 tipi askeri kargo uçağı enkazının büyük bölümü, oluşturulan özel ekip tarafından tırlarla yurda getirildi.