Motorine dev indirim geliyor! İşte indirim oranı
Araç sahiplerinin başı akaryakıtta sürekli değişen fiyatlarla döndü. Motorine geçtiğimiz hafta 2 kez zam gelmişti. Bu kez yarından itibaren indirim geliyor...
Araç sahiplerinin başı akaryakıtta sürekli değişen fiyatlarla döndü. Motorine geçtiğimiz hafta 2 kez zam gelmişti. Bu kez yarından itibaren indirim geliyor...
Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine 2,44 lira indirim geliyor...
İşte indirim öncesi son fiyatlar
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 54.89 TL
Motorin: 59.63 TL
LPG: 27.71 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 54.73 TL
Motorin: 59.49 TL
LPG: 27.08 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 55.76 TL
Motorin: 60.65 TL
LPG: 27.60 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 56.09 TL
Motorin: 60.99 TL
LPG: 27.53 TL