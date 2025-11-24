Motorine dev indirim geliyor! İşte indirim oranı

Araç sahiplerinin başı akaryakıtta sürekli değişen fiyatlarla döndü. Motorine geçtiğimiz hafta 2 kez zam gelmişti. Bu kez yarından itibaren indirim geliyor...

Araç sahiplerinin başı akaryakıtta sürekli değişen fiyatlarla döndü. Motorine geçtiğimiz hafta 2 kez zam gelmişti. Bu kez yarından itibaren indirim geliyor...Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine 2,44 lira indirim geliyor...İşte indirim öncesi son fiyatlarBenzin: 54.89 TLMotorin: 59.63 TLLPG: 27.71 TLBenzin: 54.89 TLMotorin: 59.63 TLLPG: 27.71 TLBenzin: 54.73 TLMotorin: 59.49 TLLPG: 27.08 TLBenzin: 55.76 TLMotorin: 60.65 TLLPG: 27.60 TLBenzin: 56.09 TLMotorin: 60.99 TLLPG: 27.53 TL