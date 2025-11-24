  • USD: 42,28 - 42,36
Motorine dev indirim geliyor! İşte indirim oranı

Araç sahiplerinin başı akaryakıtta sürekli değişen fiyatlarla döndü. Motorine geçtiğimiz hafta 2 kez zam gelmişti. Bu kez yarından itibaren indirim geliyor...

Ekleme: 24.11.2025 - 09:23 Güncelleme: 24.11.2025 - 09:24 / Editör: Fehmi Öztürk
Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine 2,44 lira indirim geliyor...

İşte indirim öncesi son fiyatlar

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.89 TL
Motorin: 59.63 TL
LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.73 TL
Motorin: 59.49 TL
LPG: 27.08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55.76 TL
Motorin: 60.65 TL
LPG: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 56.09 TL
Motorin: 60.99 TL
LPG: 27.53 TL