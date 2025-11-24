Kar yağışı can aldı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Almanya'da kış mevsimi kendini iyice hissettirirken ülkenin güneyinde pazar gecesi boyunca kar yağışı etkili oldu. Bavyera eyaletinde bazı bölgelerde kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle kazalar meydana geldi. Maxhütte-Haidhof kasabası yakınlarında otoyoldaki buzlanma nedeniyle meydana gelen ve iki kamyon ile bir otomobilin karıştığı kazada en az 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.Kuzeydeki Oldenburg bölgesinde buzlanma nedeniyle 42 kaza meydana geldi. Kazalarda bir kaç kişi hafif yaralandı. Bazı yollar kazalar nedeniyle saatlerce kapalı kaldı.Almanya'nın batısındaki Köln Bonn Havalimanı'nda, ani buzlanma nedeniyle 45 dakika boyunca uçuşlar durduruldu. Havalimanı sözcüsü pistler üzerindeki buzların çözülmesi gerektiğini bu nedenle de bazı uçuşlarda gecikmeler olduğunu açıkladı.Alman Meteoroloji Servisi (DWD), bugün ülkenin güney ve güneydoğu bölgelerinde kar yağışı, donma ve trafikte aksaklıkların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu. DWD'nin uyarısı sonrasında Bavyera eyaletine bağlı 25 ilçede kırmızı alarm seviyesine geçildi. Eyaletteki alarm seviyesini 5 üzerinden 4 olarak güncelleyen yetkililer, söz konusu ilçelerde araç kullanmaktan kaçınılması, bunun zorunlu olduğu durumlarda ise sürüşün buzlanma riskine uygun şekilde yapılmasını tavsiye etti. Ayrıca yola çıkan sürücülerin otomobillerinin yakıt deposunu tam doldurmaları, yanlarında battaniye ve sıcak içecek bulundurmaları tavsiyesi de yapıldı.