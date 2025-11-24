Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güney Kore ile kan kardeşi olduk, omuz omuza aynı cephede savaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:"Sayın Cumhurbaşkanına yüksek vazifesinde bir kez daha muvaffakiyetler diliyorum.Kore Savaşı'nda omuz omuza aynı cephede savaştık. Kan kardeşi olduk. Türkiye olarak 75 sene önce binlerce kilometre uzaklıktaki topraklara 23 bine yakın Mehmetçiğimizi gönderdik. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, hayatta olan Kore gazilerimizi minnetler selamlıyoruz.Asya Pasifik'teki ikinci büyük ticaret ortağımız Güney Kore ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmine oldukça yaklaştık. Daha dengeli ticari ilişkiler için serbest ticaret anlaşmamızın gözden geçirilmesine de dikkat çektik.Güney Kore ile önemli projelere imza attık. Müşterek projeleri daha da çeşitlendirmeyi hedefliyoruz.Terörle mücadele konusunda da hemfikiriz. Bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele aldık.İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSUGazze'deki durum özelinde Türkiye ve Güney Kore olarak ateşkesin sürdürülmesini, masum insanların öldürülmemesini ve iki devletli çözümü savunuyoruz. Türkiye olarak henüz bu yönde adım atmamış tüm dost, kardeş ve müttefik ülkelerden Filistin devletini tanımasını bekliyoruz.RUSYA-UKRAYNA SAVAŞITürkiye olarak, İstanbul süreci başta olmak üzere kalıcı barışı teminen yürütülecek tüm diplomatik girişimlere destek vermeye devam edeceğiz.Güney Kore ile Suriye, Gazze, Ukrayna'nın yeniden imarı dahil Irak, Afrika ve Orta Asya gibi farklı coğrafyalarda birlikte çalışabileceğimizi düşünüyoruz"