Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! İşte son fiyatlar...

Fed'in aralık ayında faiz indirimi yapacağı düşüncesinin yeniden devreye girmesiyle altın fiyatları güç kaybetmeye devam etti. Doların güçlü kalması da altın fiyatlarının düşmesini sağlayan nedenlerden biri.Altın fiyatları bu yıl toplamda yüzde 40'dan fazla getiri sağlasa da son bir kaç aydır artan küresel risk iştahı ve piyasaların aşırı ısındığına dair endişelerden ötürü geriliyor.Gram altın 5,521 TLÇeyrek altın 9,329 TLYarım altın 18,658 TLCumhuriyet altını 38,184 TLONS altın 4,046 dolar