Siyonistlerin Küstah Ankara Hamlesi!

İsrail basınında yer alan habere göre, Tel Aviv, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) hava savunma sistemleri yerleştirerek Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin stratejik hamlelerine karşı harekete geçti ve bunun Suriye sahasında artan gerilimle bağlantılı olduğu iddia edildi.Bhol haber sitesi, İsrail'in, bölgesel etkisini güçlendirmek ve Türkiye karşısında yeni bir gerçeklik oluşturmak amacıyla Güney Kıbrıs'a hava savunma sistemleri konuşlandırdığını ifade etti. Bu konuşlandırmanın İsrail'i doğrudan Türkiye'nin çıkarlarıyla temas hattına taşıdığı ve Kıbrıs'taki gelişmeler ile Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalar arasında stratejik bir bağ kurduğunu ileri sürdü.Bhol, İsrail'in Suriye sahasını Ankara'nın nüfuz geliştirme girişimlerine karşı koymak için kritik bir alan olarak gördüğünü belirtti. Bu bağlamda 'GKRY'de yaşananların, Suriye'nin kuzeyinde yaşananlarla bağlantılı olduğu' ve 'iki cephenin toplamda bölgesel nüfuz mücadelesini yansıttığı' belirtildi.Haberde ayrıca Doğu Akdeniz'de keşfedilen doğal gaz sahalarının önemi vurgulanıyor. Bhol'a göre bu keşifler, İsrail-GKRY-Yunanistan arasındaki ilişkileri güçlendirdi ve Kıbrıs'ı bölgesel güç dengelerini şekillendiren stratejik bir sahneye dönüştürdü. Haberde, 'Gaz yalnızca İsrail–GKRY ilişkilerini değiştirmedi; bölgedeki güç dengesinin tamamını etkiledi' ifadeleri kullanıldı.Haberde, İsrail'in Türkiye'ye net bir mesaj gönderdiği iddia edildi. Buna göre mücadele artık yalnızca Ada'nın sınırları değil, bölgesel etki alanları üzerine. Haber, Kıbrıs çevresindeki hava ve deniz üstünlüğünün önümüzdeki yıllarda Doğu Akdeniz'deki güç yapısını belirlemede kritik bir rol oynayabileceği değerlendirmesiyle sona eriyor.