İsrail'den KIZILELMA İtirafı! ' Yeni Bir Standart '

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, geçtiğimiz günlerde gökyüzünde tarihi bir teste imza atarak hedef F-16'ya kilitlenip milli hava-hava füzesi GÖKDOĞAN ile gerçekleştirdiği simüle atış testinde tam isabet sağladı.KIZILELMA'nın başarılı testi Yunanistan'dan sonra İsrail'de de geniş yankı uyandırdı. İsrail basınından Maariv gazetesi, 'Türkiye semalarında tarih yazıldı: İnsansız savaş uçağı F-16'ya kilitlendi' başlıklı dikkat çeken haberinde, KIZILELMA'nın, tarihi bir uçuşu tamamlayarak hava muharebesinde yeni standartlar belirlediğini ifade etti.İsrailli gazete, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın, tek uçuşta üç büyük testi içeren tarihi bir hava denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini belirtti.Habere göre, Tekirdağ bölgesi üzerinde, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-16'nın katılımıyla gerçekleştirilen test, ulusal MURAD AESA radarının entegrasyonunu, uzun menzilli hava-hava füzesiyle uyumluluğunu ve platformun insanlı uçaklarla ortak harekata uygunluğunu değerlendirmeyi amaçladı.Maariv, tarihi testin görüş ötesi hava taarruz kabiliyetinde önemli bir dönüm noktasını temsil ettiğini belirterek, 'Test sırasında KIZILELMA, hedef F-16'yı 30 mil mesafeden tespit etti, MURAD radarıyla kilitlendi ve kanat altında taşıdığı hava-hava füzesiyle elektronik bir atış simülasyonu gerçekleştirdi. Simüle vuruş başarıyla sonuçlandı.' ifadelerini kullandı.Habere göre, testin ana aşamalarından biri, uçak, radar ve füze arasındaki veri bağlantısının doğrulanmasıydı. İsrailli gazeteye göre, kilitlenmenin ardından KIZILELMA, hedefe ait konum ve hız dahil gerçek zamanlı verileri doğrudan füzeye iletti ve bunun sonucunda veri bağlantısı başarıyla doğrulandı. Böylelikle insansız savaş uçağının hedefleri bağımsız ve etkili şekilde vurabileceği kanıtlandı.Maariv, test kapsamında bir F-16'nın, KIZILELMA ile yakın kol uçuşu gerçekleştirdiğini belirtti. Habere göre bu durum, KIZILELMA'NIN insanlı uçaklarla ortak görevler için ne kadar kararlı ve uyumlu olduğunu gösterdi. Bu aşamanın, geleceğin insanlı-insansız karma filo konseptlerine yönelik önemli çıkarımlar sunduğu belirtildi.İsrailli gazeteye göre uçuş, KIZILELMA'nın hava-hava füzesi taşıma uygunluğunu da değerlendirdi. Ayrıca MURAD radarının zorlu koşullardaki performansı test edildi ve platformun simüle taarruz kabiliyeti doğrulandı. Bu testle birlikte KIZILELMA'nın toplam test uçuş süresi 55 saati aştı.Maariv, bu başarıların, Türkiye'nin insansız savaş uçağı geliştirmesinde kritik bir kilometre taşı niteliğinde olduğunu bildirdi. KIZILELMA'nın karmaşık muharebe görevlerini otonom şekilde yerine getirebildiği, insanlı uçaklarla entegre çalışabildiği ve hassas elektronik taarruz yapabildiği belirtildi. İsrailli gazete, KIZILELMA'nın hava muharebesinde yeni bir dönemi işaret ettiğinin altını çizdi.