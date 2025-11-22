Yunan basınında büyük endişe! 'Derhal Rafale ve F-35 alınmalı'

Yunanistan merkezli Pentapostagma gazetesine göre, KIZILELMA'nın simülasyon testi sırasında GÖKDOĞAN füzesiyle sanal ortamda bir F-16'yı etkisiz hale getirdi.ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarı sayesinde KIZILELMA, 30 mil mesafeden F-16'ya kilitlendi ve GÖKDOĞAN füzesine anlık konum, hız ve hedef bilgilerini sürekli olarak aktardı.Pentapostagma'ya göre, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, Tekirdağ Çorlu'da F-16'larla gerçekleştirdiği test uçuşunda kritik entegrasyon ve simülasyon aşamalarını başarıyla tamamladı. Haberde, testin sonuçlarının Ege ve Doğu Akdeniz'de hava dengeleri açısından alarm niteliğinde olduğu savunuldu.Habere göre, testin en önemli aşamalarından biri KIZILELMA ile radar ve füze arasındaki iletişim altyapısının doğrulanması oldu. ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarı sayesinde KIZILELMA, 30 mil mesafeden bir F-16'ya kilitlendi ve TÜBİTAK SAGE üretimi GÖKDOĞAN hava-hava füzesine anlık konum, hız ve hedef bilgilerini iletti.Pentapostagma, bu doğrulamanın Türkiye'nin görüş ötesi angajman kapasitesini artırdığını ve veri bağlantısının operasyonel olarak çalıştığını gösterdiğini yazdı.Yunanistan merkezli gazeteye göre KIZILELMA, Tekirdağ Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanarak yaklaşık 15.000 feet irtifada 1 saat 45 dakika uçuş gerçekleştirdi. Bu uçuş sırasında F-16 ile kol uçuşu yapıldı ve radar ile mühimmat entegrasyonları doğrulandı.Bu son testle birlikte KIZILELMA'nın toplam uçuş süresinin 55 saati aştığı belirtildi.Pentapostagma, Türkiye'nin KIZILELMA, TB-3, ANKA gibi yerli platformların geliştirilmesi ile İngiltere ve Katar/Umman'dan Eurofighter tedarik girişimleri, ABD'den F-35 ve F-16 Viper alım çabalarıyla Ege ve Doğu Akdeniz'de hava üstünlüğünü ele geçirdiğini öne sürdü.Haberde ayrıca Başkan Erdoğan'ın bu yönde yoğun hazırlık içinde olduğu ve 2026 yılının Yunanistan açısından 'zor' bir yıl olabileceği vurgulandı.Haberde, Türkiye'nin bu ilerlemeleri karşısında, Yunanistan'ın acil şekilde hava gücünü artırması gerektiği savunuldu. Haberde, Atina'nın ilave Rafale savaş uçakları satın alması ve ABD'den İsrail üzerinden en az 6 adet ikinci el F-35 temin edilmesi için girişimlerde bulunması gerektiği ifade edildi.