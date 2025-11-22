Ömer Bolat'tan esnafa müjde! Yeni destekler geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanlar Buluşması'na katılarak esnaf ve sanatkarlara yönelik planlanan destekler hakkında bilgi verdi.TESKOMB, Halkbank aracılığıyla esnafa düşük maliyetli ve bir süre geri ödemesiz kredi sağlıyor.Bakan Bolat'ın toplantıda gündeme getirdiği konu başlıkları ise şöyle oldu:'Dünya Bankası'nın ülkeler sıralamasında Türkiye, kişi başına 15 bin dolar milli geliri aşarak, üst gelirli ülkeler ligine yükselmiştir.Esnaf sayımız ne kadar artarsa, Türkiye ekonomisi ve ticareti o kadar büyüyecektir. Esnafımızı düşündüğümüz gibi kooperatifimizi yalnız bırakmıyoruz.Bizden önceki dönemde esnaf kredi miktarı 5 bin liraydı, bu rakam 3 bin 100 dolar olarak hesaplanıyordu; bugün verilen 1 milyon liranın karşılığı ise yaklaşık 25 milyon dolara tekamül ediyor. Biz esnaf dostu bir hükümetiz.Ömer Bolat, Halkbank üzerinden esnafa verilen kredilerde faturalandırma zorunluluğundaki yüzde 30'luk uygulama 1 yıl daha ertelendiğini açıklayarak, 'Bu yıl başından itibaren uygulanmaya başlanacak olan yüzde 30'luk faturalandırma uygulaması bir yıl daha erteleniyor.' dedi.Bolat, ticari araç ve makine alımlarında esnaf kredisi üst limitinin de 2 buçuk milyon liraya yükseltildiğini belirterek, esnafa yönelik müjdeleri şöyle sıraladı:Yeni yılın başında yüzde 25'e kadar düşürdüğümüz yüzde 50 sübvansiyonu esnaf kredisi Halkbank kredilerinde faiz indirimi finansal maliyet indirimi konusunda yeni yılın başında inşallah çalışacak ve uygulamaya alınacak.Ticari araçlarda biliyorsunuz 2 buçuk milyon liraya üst limit esnaf kredisi için yükseltilmişti. Yeni bir uygulama olarak makine alımlarında da üst limit 2 buçuk milyon liraya yükseltilmiştir.Esnaf kredileri verilirken bunun alınan sebebini gösteren faturalandırma uygulamasında 1 yıllık geçen yıl erteleme yapılmıştı.Bu yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanacak olan yüzde 30'luk faturalandırma uygulaması 1 yıl daha erteleniyor.