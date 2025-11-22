Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Türkiye cumartesi gününe parçalı bulutlu, puslu yer yer hafif yağış geçişlerinin yaşanacağı bir havayla giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü cumartesi ve pazar günü için yaptığı uyarılarında bazı kesimlerde yağış beklentisi hatırlatması yaptı.Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar pastırma yazı etkisini sürdürmeye devam edecek. Ancak pazar günü batıdan doğru gelen yağışlar yurdu etkisi altına alacak.Balıkesir'in batı kıyıları ve Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Edirne çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.BURSA °C, 24°CParçalı ve çok bulutluÇANAKKALE °C, 23°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 20°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 21°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 21°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 26°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 23°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 30°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 24°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.ANKARA °C, 21°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 20°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 21°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.BOLU °C, 20°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 25°CParçalı bulutluSİNOP °C, 26°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 25°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.AMASYA °C, 22°CParçalı bulutluRİZE °C, 22°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 27°CParçalı bulutluTRABZON °C, 22°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM °C, 11°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 14°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 9°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 13°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 18°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 23°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 21°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 18°CParçalı ve az bulutlu