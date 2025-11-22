Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de önemli mesajlar! “Ülkelerin borcu adil olarak yapılandırılmalı”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg’da G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen “Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme: Ekonomilerin İnşası, Ticaretin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Borç Yükü” oturumunda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Dünyada her 10 kişiden biri aşırı yoksul. Sınamalar dünya ekonomisini etkiledi. Ülkelerin borcu adil olarak yapılandırılmalı
Küresel ticaretin yeniden canlanması için köklü bir uluslararası işbirliğine, yeni politika araçlarına ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine ihtiyaç var
Bilhassa düşük gelirli ülkeler için borç yeniden yapılandırma süreçlerinde adil ve eşit muameleye dayalı bir yaklaşımın benimsenmesini destekliyoruz
Kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir küresel ekonomi inşasında tüm G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum