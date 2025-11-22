Çerkezköy’de zincirleme kaza!

Edinilen bilgilere göre, Kızılpınar istikametinde sola dönüş yapmak için bekleyen araçlar, henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.