Putin'den barışa yeşil ışık: Nihai çözüm için temel dayanak olabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna'da barış planına dair teklifine ilişkin açıklama yaptı.'BARIŞÇIL ÇÖZÜME HAZIRIZ'ABD'nin teklifinin nihai çözüm için temel dayanak olabileceğini söyleyen Putin, barışçıl çözüme hazır olduklarını belirtti.UKRAYNA, TASLAK PLANI ABD'DEN TESLİM ALMIŞTIUkrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden 20 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için diplomasi sürecini güçlendirebilecek plan gönderdiği belirtilmişti.Açıklamada, 'Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor.' değerlendirmesine yer verilmiş ve Zelenskiy'nin de Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşebileceği kaydedilmişti.ABD merkezli Axios internet sitesinin 19 Kasım'da ismi açıklanmayan ABD'li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberde ise Ukrayna yönetiminin bu plandaki birçok noktaya itiraz ettiği öne sürülmüştü.